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Актриса Ланина высказалась об эмиграции: нет привязки к месту

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Алина Ланина, звезда сериала "СашаТаня", рассказала, что не против эмиграции, но в данный момент не чувствует внутренней готовности к переезду.

Алина Ланина
Фото: youtube.com by канал Светлана Баласанян, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алина Ланина

В интервью Светлане Баласанян артистка поделилась, что с лёгкостью могла бы переехать, но для этого требуется определённое количество энергии. Она вспомнила, как в своё время много путешествовала по Америке.

"Мне кажется, я бы смогла приспособиться в любой стране, потому что у меня нет привязанности к определённому месту. Важно лишь, чтобы в этой стране мне было интересно жить", — поделилась она.

Алина Ланина призналась, что не знает, в какой стране хотела бы жить и заниматься карьерой, но на пенсии она бы с удовольствием переехала в Италию. При этом она отметила, что никто не может предугадать, какой будет страна через несколько десятилетий.

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Уточнения

Али́на Алекса́ндровна Ла́нина (настоящая фамилия — Кизиярова; род. 3 марта 1989, Рефтинский, Свердловская область, РСФСР, СССР) — российская актриса кино и телевидения. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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