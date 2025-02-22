Полный игнор: вскрылась причина, почему сын Муцениеце отказывается от матери

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После развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного их 12-летний сын Тимофей хочет жить с отцом и отказывается общаться с матерью. Психолог Ия Ким объяснила в беседе со "Звездачом", с чем это связано.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Агата Муцениеце

По словам Ким, Тимофей именно с Прилучным чувствует себя хорошо в эмоциональном плане. С Муцениеце он не чувствовал, что его полностью принимают со всеми достоинствами и недостатками.

"То, что суд постановил, что Тимофей должен остаться жить с матерью, не может повлиять на психику ребёнка. Он находится там, где ему спокойно, с лёгкостью переступая договорённости. Почему мальчик так упорно не хочет общаться с матерью? Вопрос непростой", — сказала Ким.

Она добавила, что со временем это пройдёт и мальчик понемногу начнёт пускать мать в свою жизнь, однако в ближайшее время именно отец станет для него главным человеком и примером для подражания во всём.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.



Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.



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