Иван Ургант анонсировал дебютный концертный тур в Грузии и Израиле

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Иван Ургант, известный телеведущий, объявил о старте дебютного концертного тура под названием "Живой Ургант".

Фото: youtube.com by канал ПЛЮШКИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иван Ургант

Шоумен планирует посетить города Грузии и Израиля, и его первое выступление состоится 16 апреля в Хайфе — третьем по величине городе Израиля. Завершится тур 26 апреля в Ташкенте.

В анонсе мероприятия Иван Ургант обещает не только рассказать о том, как создаётся развлекательное шоу, но и позволить зрителям стать его участниками.

На сайте тура сообщается, что зрители смогут увидеть знакомый формат телепередачи "Вечерний Ургант" в концертном исполнении. В каждом городе шоу будет уникальным, предлагая зрителям новые впечатления.

После закрытия передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале в 2022 году появились слухи об эмиграции Ивана Урганта. Однако ведущий опроверг эти домыслы, заявив, что не планирует покидать Россию.

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Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.



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