Бьянка Цензори показала свою младшую 20-летнюю сестру

Модель Бьянка Цензори показала, как выглядит её очаровательная 20-летняя сестра.
Супруга рэпера Канье Уэста похвасталась своей красивой младшей сестрой.
Анджелине 20 лет, и она не очень похожа на эпатажную сестру, хотя и разделяет с родственницей своеобразный стиль в одежде.
Сёстры предпочитают носить меховые изделия при минимальном количестве других предметов гардероба.
Бьянка Цензори спровоцировала громкий скандал, скинув с себя шубу на церемонии премии "Грэмми". Под шубой у супруги рэпера не было ничего. Она предстала перед публикой в чём мать родила.
Ранее Канье Уэст высказался о внешнем виде Бьянки Цензори и заявил, что я властвует над своей женой.
Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.
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