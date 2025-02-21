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Бьянка Цензори показала свою младшую 20-летнюю сестру

Шоу-бизнес

Модель Бьянка Цензори показала, как выглядит её очаровательная 20-летняя сестра.

Модель Бьянка Цензори с сестрой
Фото: https://www.instagram.com/biancacensorime by Инстаграм Бьянки Цензори is licensed under public doman
Модель Бьянка Цензори с сестрой

Супруга рэпера Канье Уэста похвасталась своей красивой младшей сестрой.

Анджелине 20 лет, и она не очень похожа на эпатажную сестру, хотя и разделяет с родственницей своеобразный стиль в одежде.

Сёстры предпочитают носить меховые изделия при минимальном количестве других предметов гардероба.

Бьянка Цензори спровоцировала громкий скандал, скинув с себя шубу на церемонии премии "Грэмми". Под шубой у супруги рэпера не было ничего. Она предстала перед публикой в чём мать родила.

Ранее Канье Уэст высказался о внешнем виде Бьянки Цензори и заявил, что я властвует над своей женой.

Уточнения

Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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