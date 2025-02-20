Моргенштерн* описал процесс удаления татуировок с лица: долго, дорого и больно

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом) в личном блоге рассказал, что процесс удаления татуировок с лица оказался гораздо более болезненным, чем нанесение.
Он объяснил, что для удаления рисунков на теле использует лазер. Хотя процедура достаточно быстрая, для полного избавления от татуировок потребуется около полутора лет.
"Сводить тату можно не чаще одного раза в месяц, а это значит, что я смогу наслаждаться чистым лицом примерно через год-полтора", — поделился музыкант.
Он обратился к своим поклонникам с просьбой тщательно обдумать решение о нанесении татуировок на лице. Артист подчеркнул, что расплата за ошибки молодости может быть "дорогой, длительной и болезненной".
В начале этого года музыкант признался, что был вынужден обратиться за медицинской помощью из-за зависимости от запрещённых веществ и антидепрессантов.
Ранее Сергей Романович выразил восхищение актёрской игрой Юры Борисова.
*- физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный мононимно как Моргенште́рн (англ. Morgenshtern) — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.
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