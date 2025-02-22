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Не просто концерт, а целый спектакль: Куклачёв с сыном и 200 кошками едут удивлять Россию

1:41
Шоу-бизнес

Юрия Куклачёва уже много десятилетий знают и любят не только в России, но и за рубежом, однако лишь теперь в его творческой карьере произойдёт грандиозное событие, отличающееся от всего, что было раньше. Он отправится в тур по российским городам с абсолютно всеми кошками своего театра, а их около 200. Выступления будут идти с 15 по 31 марта.

Сибирский кот
Фото: flickr.com by kleinfreund, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сибирский кот

Вместе с Куклачёвым поедет его сын Дмитрий, который помогает отцу в организации шоу. Юрий Куклачёв и Дмитрий поделились в беседе с ТАСС подробностями предстоящего тура.

"Мы решили удивить, показать России, детям и взрослым, что есть в Москве такая уникальная точка — Театр кошек, откуда идёт радость, праздник, чувство доброты. Мы едем вас радовать! Это не просто концерт, а целый спектакль. Дима сумел как режиссёр соединить и цирк, и эстраду, и песню, и театр", — поделился Юрий Куклачёв.

Дмитрий добавил, что его отец давно уже мечтал поставить спектакль, в котором примет участие вся его династия и все кошки, и шоу, конечно, будет посвящено жизни и творчеству легендарного клоуна.

"Мы везём не просто шоу, которое будет кассовым, мы везём шоу, которое будет максимально благотворительным. Огромное количество билетов уже роздано в Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге", — рассказал Дмитрий Куклачёв.

Также сообщается, что в спектакле примут участие певица Азиза, актёр Тимур Еремеев и балет "Бенефис".

Уточнения

Ю́рий Дми́триевич Куклачёв (род. 12 апреля 1949, Подрезково, Химкинский район, Московская область, СССР) — советский и российский артист цирка, ковёрный клоун, дрессировщик кошек, радиоведущий, писатель; народный артист РСФСР (1986), лауреат премии Ленинского комсомола (1980). Создатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек в Москве.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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