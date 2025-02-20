Внучка Бориса Ельцина показала фото из семейного архива с братом Борисом

Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева поздравила брата Бориса Ельцина-младшего с днём рождения.
Наследница первого президента России разместила в социальных сетях фото из семейного архива со своим братом Борисом Ельциным в честь его дня рождения.
На фото запечатлена сама Юмашева в детстве, а также её старший брат.
"С днём рождения, Борис", — подписала 22-летняя Мария снимок.
Мария активно ведёт свою страничку в "Инстаграме"*.
В честь 64-летия своей мамы Татьяны Юмашевой она повторила снимок, который был сделан 40 лет назад.
Мария находится в отношениях с Глебом Березовским — сыном политика Бориса Березовского. С бывшим своим бойфрендом, футболистом Фёдором Смоловым она рассталась.
* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России
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