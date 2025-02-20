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Внучка Бориса Ельцина показала фото из семейного архива с братом Борисом

1:00
Шоу-бизнес

Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева поздравила брата Бориса Ельцина-младшего с днём рождения.

Бизнесмен Борис Ельцин-младший
Фото: https://www.instagram.com/yumashkaa by Инстаграм Марии Юмашевой is licensed under public doman
Бизнесмен Борис Ельцин-младший

Наследница первого президента России разместила в социальных сетях фото из семейного архива со своим братом Борисом Ельциным в честь его дня рождения.

На фото запечатлена сама Юмашева в детстве, а также её старший брат.

"С днём рождения, Борис", — подписала 22-летняя Мария снимок.

Мария активно ведёт свою страничку в "Инстаграме"*.

В честь 64-летия своей мамы Татьяны Юмашевой она повторила снимок, который был сделан 40 лет назад.

Мария находится в отношениях с Глебом Березовским — сыном политика Бориса Березовского. С бывшим своим бойфрендом, футболистом Фёдором Смоловым она рассталась.

* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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