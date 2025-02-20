Актриса Анастасия Уколова случайно рассекретила имя мужа, которого скрывает от публики

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Актриса Анастасия Уколова в личном блоге раскрыла имя своего супруга, которое до этого держала в тайне от публики. Вместе с любимым они посетили ресторан, куда можно попасть только по именным билетам, заранее приобретённым.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Уколова

Артистка поделилась фотографиями из этого заведения, на одной из которых можно увидеть имя её супруга — Юрий Горовой. Известно, что он работает юристом.

Анастасия и Юрий познакомились ещё в детстве, когда росли в одном дворе. В 13 лет у них были отношения, которые можно назвать первой любовью, но вскоре они расстались.

Спустя 10 лет они снова встретились и поженились. Сейчас они воспитывают общего сына Егора. Интересно, что и у Юрия, и у Анастасии за плечами уже был один неудачный брак.

Ранее адвокат Михаила Ефремова прокомментировал слухи о том, что актёр якобы пытается выйти по УДО в "секретном формате".

Уточнения

Анастаси́я Влади́мировна Уко́лова (род. 22 мая 1994, Пятигорск, Ставропольский край) — российская актриса театра и кино.



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