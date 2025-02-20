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Адвокат Ефремова прокомментировал слухи о попытках актёра выйти по УДО в секретном формате

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг информацию о том, что артист якобы подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в "секретном формате".

Михаил Ефремов
Фото: youtube.com by канал СОЮЗПЕЧАТЬ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Михаил Ефремов

В беседе с Daily Storm правозащитник заявил, что в данный момент находится в командировке в Воронеже и занят другими делами.

"Я не понимаю и не знаю, что такое "секретный формат". Такого в законе не существует", — подчеркнул адвокат.

20 февраля Telegram-канал SHOT сообщил о том, что Михаил Ефремов подал ходатайство об УДО в "секретном формате". Согласно этой информации, артист якобы указывал на состояние своего здоровья и исправную работу в колонии.

Кроме того, авторы канала утверждают, что осуждённый за смертельное ДТП актёр выразил своё раскаяние.

Ранее Лера Кудрявцева вспомнила о травме, полученной на съёмках реалити-шоу.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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