Лера Кудрявцева пострадала на съёмках шоу: не понимаю, как я согласилась на это

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Известная телеведущая Лера Кудрявцева поделилась воспоминаниями о реалити-шоу "Жестокие игры". Она призналась, что до сих пор не может понять, как согласилась участвовать в этом проекте.

Фото: youtube.com by канал Начало, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лера Кудрявцева

В своём Telegram-канале Лера опубликовала архивный ролик, который обнаружила в интернете. Она рассказала, что съёмки проходили в Аргентине.

"Каждый день были ужасные состязания на время… Однажды я так сильно ударилась спиной, что некоторое время не могла дышать", — вспоминает Кудрявцева.

Коллеги телеведущей с интересом отнеслись к ролику. Например, блогерша Виктория Боня поделилась, что тоже участвовала в этом шоу. А певица Наташа Королёва выразила восхищение Лерой, отметив, что не ожидала увидеть её в подобном проекте.

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Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



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