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Татьяна Лазарева* показала, как нянчится с новорождённой внучкой

1:08
Шоу-бизнес

Ставшая бабушкой Татьяна Лазарева* приехала помогать дочери воспитывать новорождённого малыша.

Телеведущая Татьяна Лазарева с дочкой и внучкой
Фото: https://www.instagram.com/lazarevatut by Инстаграм Татьяны Лазаревой is licensed under public doman
Телеведущая Татьяна Лазарева с дочкой и внучкой

Татьяна Лазарева* опубликовала в социальных сетях фото с маленькой внучкой, которой дали имя Сара. Внучку Лазаревой подарила 26-летняя дочка Софья, которая проживает в Израиле.

Лазарева* предупредила нового члена семьи о том, что она родилась в период войн и конфликтов.

Она выразила надежду на то, что в мире остались места, в которых можно оставаться нормальными, заботливыми и нежными.

"Мы с тобой будем играть и баловаться, мы будем хмуриться, сердиться, пускать пузыри и шлепать по лужам, мы будем создавать для тебя новый безопасный мир", — пообещала девочке телеведущая.

Ранее экс-супруг Лазаревой Михаил Шац** рассказал, что случайно узнал о беременности дочери, когда встретился с ней после долгой разлуки. Он увидел, что его наследница "глубоко беременна".

* признана Минюстом РФ иностранным агентом

** признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Татья́на Ла́зарева: Лазарева, Татьяна Юрьевна (род. 1966) — российская телеведущая, актриса, общественный деятель.
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Татьяна Лазарева* показала, как нянчится с новорождённой внучкой
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