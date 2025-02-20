Татьяна Лазарева* показала, как нянчится с новорождённой внучкой

Ставшая бабушкой Татьяна Лазарева* приехала помогать дочери воспитывать новорождённого малыша.
Татьяна Лазарева* опубликовала в социальных сетях фото с маленькой внучкой, которой дали имя Сара. Внучку Лазаревой подарила 26-летняя дочка Софья, которая проживает в Израиле.
Лазарева* предупредила нового члена семьи о том, что она родилась в период войн и конфликтов.
Она выразила надежду на то, что в мире остались места, в которых можно оставаться нормальными, заботливыми и нежными.
"Мы с тобой будем играть и баловаться, мы будем хмуриться, сердиться, пускать пузыри и шлепать по лужам, мы будем создавать для тебя новый безопасный мир", — пообещала девочке телеведущая.
Ранее экс-супруг Лазаревой Михаил Шац** рассказал, что случайно узнал о беременности дочери, когда встретился с ней после долгой разлуки. Он увидел, что его наследница "глубоко беременна".
* признана Минюстом РФ иностранным агентом
** признан Минюстом РФ иностранным агентом
Татья́на Ла́зарева: Лазарева, Татьяна Юрьевна (род. 1966) — российская телеведущая, актриса, общественный деятель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?