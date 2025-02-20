Татьяна Лазарева* показала, как нянчится с новорождённой внучкой

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ставшая бабушкой Татьяна Лазарева* приехала помогать дочери воспитывать новорождённого малыша.

Фото: https://www.instagram.com/lazarevatut by Инстаграм Татьяны Лазаревой is licensed under public doman Телеведущая Татьяна Лазарева с дочкой и внучкой

Татьяна Лазарева* опубликовала в социальных сетях фото с маленькой внучкой, которой дали имя Сара. Внучку Лазаревой подарила 26-летняя дочка Софья, которая проживает в Израиле.

Лазарева* предупредила нового члена семьи о том, что она родилась в период войн и конфликтов.

Она выразила надежду на то, что в мире остались места, в которых можно оставаться нормальными, заботливыми и нежными.

"Мы с тобой будем играть и баловаться, мы будем хмуриться, сердиться, пускать пузыри и шлепать по лужам, мы будем создавать для тебя новый безопасный мир", — пообещала девочке телеведущая.

Ранее экс-супруг Лазаревой Михаил Шац** рассказал, что случайно узнал о беременности дочери, когда встретился с ней после долгой разлуки. Он увидел, что его наследница "глубоко беременна".

* признана Минюстом РФ иностранным агентом

** признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Татья́на Ла́зарева: Лазарева, Татьяна Юрьевна (род. 1966) — российская телеведущая, актриса, общественный деятель.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.