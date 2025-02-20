Звезде Человека-паука не продали пиво, так как не поверили в его возраст

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр, сыгравший человека-паука, Том Холланд пожаловался на то, что ему отказались продавать пиво, приняв его за подростка.

Фото: https://vk.com/fuckyeahtomholland by ВК-аккаунт Тома Холланда is licensed under public doman Актёр Том Холланд

28-летний британский актёр отправилась в путешествие, чтобы купить безалкогольное пиво премиум-класса Bero в Target.

"Я какое-то время не был в Соединённых Штатах. И я собираюсь навестить несколько Беро на полках, в дикой природе", — пошутил артист.

Когда Том достиг цели, он столкнулся с непредвиденными трудностями.

"Они не приняли мой паспорт, потому что он английский, и я не мог подтвердить свой возраст, поэтому, я думаю, очень милая сотрудница отсканировала мой паспорт", — рассказал Холланд.

Он увидел особую иронию в том, что ему не позволили купить его собственный продукт.

Уточнения

Пи́тер Па́ркер (англ Peter Parker), также известный как Челове́к-пау́к (англ. Spider-Man) — персонаж медиафраншизы «Кинематографическая вселенная Marvel» (КВМ), основанный на одноимённом супергерое Marvel Comics.



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