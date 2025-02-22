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Бывший нацист: Канье Уэст сделал сенсационное заявление о своих взглядах

0:38
Шоу-бизнес

Знаменитый рэпер Канье Уэст, известный своими скандальными выходками, некоторое время назад поразил общественность не только "голым" выходом его жены Бьянки Цензори на "Грэмми", но и своими шокирующими высказываниями.

Канье Уэст
Фото: flickr.com by Peter Hutchins, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Канье Уэст

Уэст восхищался Гитлером, называл себя нацистом, выпускал под собственным брендом футболки с изображениями свастики и продавал их, а также обращался к своим сотрудникам-евреям со словами о том, что они будут работать на Гитлера, однако теперь всё изменилось.

"Я поразмышлял и пришёл к выводу, что я не нацист", — написал Уэст в своих соцсетях.

Уточнения

Йе (англ  Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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