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Майки Мэдисон заподозрили в тайной любви к Юре Борисову: поклонницы бьют тревогу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Поклонницы актёра Юры Борисова предполагают, что звезда фильма "Анора" Майки Мэдисон испытывает чувства к своему российскому коллеге. В своих комментариях в социальных сетях они напоминают артистке, что Юра Борисов женат и у него есть двое детей.

Майки Мэдисон и Юра Борисов
Фото: youtube.com by канал Collider Interviews, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Майки Мэдисон и Юра Борисов

В недавнем интервью Майки Мэдисон поделилась своими тёплыми чувствами к Юре Борисову, отметив, что ощущает его присутствие рядом. После ошеломительного успеха картины они могут встречаться лишь на красных ковровых дорожках кинопремий.

Российские поклонницы Юры Борисова обратили внимание не только на слова актрисы, но и на её смущённые взгляды и робкую улыбку. Некоторые считают, что близкие отношения всей съёмочной команды "Анора" стали залогом успеха фильма, в то время как другие напоминают о семейном статусе мужчины.

Актёр Юра Борисов женат на актрисе Анне Шевчук с 2014 года. Вместе они воспитывают двух дочерей — Марфу и Акулину.

Ранее Natan рассказал о реакции своих детей на скандал, связанный с изменами.

Уточнения

Микаэла Мэ́дисон Ро́сберг (англ. Mikey Madison; род. 25 марта 1999, Лос-Анджелес, Калифорния) — американская актриса, номинантка на премии «Оскар», «Золотой глобус» и Гильдии киноактёров США (2025).

Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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