Самойлова показала необычный торт для сына Давида в стиле колхоз

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Блогер Оксана Самойлова заказала сыну Давиду торт в деревенском стиле в честь пятилетия мальчика.

Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana by Инстаграм Оксаны Самойловой is licensed under public doman Блогер Оксана Самойлова

Оксана Самойлова устроила сыну Давиду, которому исполнилось пять лет, необычный день рождения.

Учитывая особую любовь мальчика к сельскому хозяйству, блогер оформила праздник в пятнистом стиле, имитирующем рисунок коровьей шкуры.

Торт Самойлова заказала в стиле "колхоз". Кондитерское изделие, изображающее сельхоз поля, было украшено фигурками фермеров, сараев, тракторов, коз и кур.

Ранее Оксана Самойлова подарила сыну Давиду настоящую корову по просьбе мальчика.

Уточнения

Абуль-Фатх Нур ад-дин Мухаммад Джахангир (‎«Повелитель мира»; 30 августа 1569 — 8 ноября 1627) — военный и государственный деятель, четвёртый падишах Империи Великих Моголов (1605—1627).



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