Самойлова показала необычный торт для сына Давида в стиле колхоз

Блогер Оксана Самойлова заказала сыну Давиду торт в деревенском стиле в честь пятилетия мальчика.
Оксана Самойлова устроила сыну Давиду, которому исполнилось пять лет, необычный день рождения.
Учитывая особую любовь мальчика к сельскому хозяйству, блогер оформила праздник в пятнистом стиле, имитирующем рисунок коровьей шкуры.
Торт Самойлова заказала в стиле "колхоз". Кондитерское изделие, изображающее сельхоз поля, было украшено фигурками фермеров, сараев, тракторов, коз и кур.
Ранее Оксана Самойлова подарила сыну Давиду настоящую корову по просьбе мальчика.
Абуль-Фатх Нур ад-дин Мухаммад Джахангир («Повелитель мира»; 30 августа 1569 — 8 ноября 1627) — военный и государственный деятель, четвёртый падишах Империи Великих Моголов (1605—1627).
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