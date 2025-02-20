Сын стал свидетелем: Natan рассказал о последствиях измен для детей

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Рэпер Natan, настоящее имя которого Алишер Мирзохонов, в эфире шоу "50 вопросов" рассказал, что пока не обсуждал с детьми скандал, связанный с его изменами жене Анастасии Швецовой.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Швецовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Natan с женой

Он объяснил, что младший сын ещё не осознаёт происходящего, а для разговора со старшим наследником нужно подготовиться. Артист подчеркнул, что сначала ему необходимо договориться с женой о правильной линии поведения.

"Нужно выстроить диалог так, чтобы не задеть чувства сына и правильно объяснить ему мои ошибки, чтобы не навредить ему. Он был свидетелем наших скандалов и стал невольным свидетелем того, что произошло сейчас. Он не видел всей картины, но понимает, что у мамы и папы не всё хорошо", — поделился рэпер.

Natan также заверил, что в школе тема семейных неурядиц под запретом — мальчик учится в частной школе, где всё находится под строгим контролем. Артист предупредил директора и учителей, попросив их не допускать распространения слухов.

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Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Азизович Мирзохонов) (род. 17 марта 1986, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.



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