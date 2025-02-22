Это не шутки: Пригожин рассказал о финальном аккорде в карьере Валерии — подробности

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11 апреля 2025 года выйдет новый альбом Валерии под названием "Исцелю". Иосиф Пригожин побеседовал с ТАСС и рассказал, что этот альбом станет заключительным в творческой карьеры певицы.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Валерия

"В карьере Валерии выходит последний альбом. Больше она альбомов выпускать не будет", — сказал Пригожин.

Ранее уже вышел сингл "Ураган", второй сингл выйдет в марте. Пригожин поделился, что продюсером альбома стал сын Валерии Артемий, родившийся в браке с Александром Шульгиным.

По поводу будущих концертов Валерии пока нет информации, но Пригожин сообщил, что презентация альбома обязательно состоится.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985), победительница музыкального проекта 1-го канала Останкино «Утренняя звезда» (1992), ученица и выпускница Московского Гнесинского института (1995—2000), Заслуженная артистка России (2005).



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