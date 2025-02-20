Ксения Бородина негативно отозвалась об Анне Седоковой

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, почему ей неприятно было работать с певицей Анной Седоковой.

Фото: https://vk.com/borodyliavk by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman Телеведущая Ксения Бородина и певица Анна Седокова

Ксения Бородина в шоу Павла Воли ответила на вопрос о том, какой человек из сферы шоу-бизнеса произвёл на неё самое неприятное впечатление.

Бородина, не задумываясь, назвала имя Анны Седоковой, которая участвовала в шоу "Последний герой" в 2023 году. На проекте между Бородиной и Седоковой разгорелся конфликт.

"Вела она себя не как участница, не проявила свою стойкость, вечно капризничала, была недовольна, много ругалась со съёмочной группой", — рассказала о поведении певицы звезда "Дома-2".

По словам Ксении, Анна подговаривала участников шоу объявить ей бойкот.

Седокова тоже не в восторге от Ксении Бородиной. Она заявляла, что звезда ТВ не подходит на роль ведущей, так как не поддерживает участников.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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