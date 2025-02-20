Ким Кардашьян впервые публично поругалась с матерью Крис Дженнер

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Ким Кардашьян возмутило поведение её матери Крис Дженнер.

Фото: https://vk.com/kim_kardashian by ВК-аккаунт Ким Кардашьян is licensed under public doman Модель Ким Кардашьян

Ким Кардашьян впервые публично поругалась с родной мамой.

Звезда подиумов вышла из себя из-за того, что рекламная кампания Дженнер для Alo стартовала ровно в один день с началом коллаборации Ким с SKIMS и Nike.

Дочь упрекнула мать в том, что та старается затмить её.

"Уютные деньки у моей Крисс Дженнер. Вам действительно нужно было публиковать это в тот же день, что и мой анонс на Nike и SKIMS?! — написала под фото с родительницей Кардашьян.

Поклонники звезды заподозрили, что разборки с матерью тоже являются частью большой PR-акции.

Уточнения

Ким Ноэ́ль Кардашья́н (Кардашя́н) (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель.



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