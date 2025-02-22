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Радости Филиппа Киркорова нет предела: он купил голубую утку за 330 тысяч рублей

1:06
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров купил голубую декоративную утку за 330 тысяч рублей. Певец невероятно горд и доволен покупкой. Он поделился с подписчиками видео, на котором распаковывает дорогой сувенир и водружает его под своим портретом.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

"Этот арт-объект, совместный с Жан-Мишель Баскией, только что привезли. Это удивительная история — я даже ещё сам не видел, но уже понимаешь, что "вау". Как красиво! Уже вижу, какой утёнок — это просто нереально, фантастически красивый арт-объект", — поделился Киркоров.

Однако подписчики отнеслись скептически к этой покупке. Они сравнили Киркорова с малым ребёнком, который радуется новой игрушке, и отметили, что он только захламляет свой дом бесчисленными безделушками. Впрочем, кое-что поклонников всё-таки заинтересовало: коллекция кукол в виде Аллы Пугачёвой, которую они заметили позади Киркорова на видео. Пользователи попросили поп-короля поделиться историей каждой из этих кукол.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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