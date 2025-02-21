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Жители деревни Грязь считают, что замок Пугачёвой нужно взорвать

0:53
Шоу-бизнес

Жители деревни Грязь высказали пожелание о том, чтобы замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* (внесён Минюстом в список иноагентов) был взорван. Этими мыслями они поделились в беседе с NEWS.ru.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Звёздные супруги уже давно не живут в этом замке, поскольку они уехали в Израиль. Их соседи высказали мнение о том, что замок только зря занимает место.

"Что с ним делать? Взорвать! Устроили Куршавель, а у нас тут деревня. Пусть конфисковывают, но ничего не получится у них", — сказал один из жителей.

Он добавил, что ему безразличен и замок, и его хозяева. С этим мнением оказались согласны три матери, гулявшие неподалёку с колясками.

"Да пусть разрушается. Туда ему и дорога", — заявили они.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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