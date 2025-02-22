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Юрий Антонов оценил музыку, созданную нейросетью

0:58
Шоу-бизнес

Певец Юрий Антонов объяснил, как относится к музыке, которая была синтезирована с помощью искусственного интеллекта.

Певец Юрий Антонов
Фото: https://vk.com/yuryantonov_official by ВК-аккаунт Юрия Антонова is licensed under public doman
Певец Юрий Антонов

Юрий Антонов уверен, что искусственный интеллект — это дело серьёзное.

Он уже успел оценить музыкальные творения нейросети и пришёл к выводу о том, что такая музыка выглядит достаточно профессионально.

Ранее Юрий Антонов заявил о тяжёлых съёмках голубых огоньков.

"Но без души. Если бы еще душу искусственному интеллекту, тогда бы это был серьёзный конкурент!" — цитирует слова народного артиста России "Вечерняя Москва".

Певец предложил понаблюдать за тем, на что способен ИИ. Он обратил внимание на то, что нейросеть на один вопрос способная дать множество разных ответов.

Антонов при этом не видит угрозы со стороны ИИ лично для себя, так как он находится на заслуженном отдыхе.

Уточнения

Ю́рий Миха́йлович Анто́нов (19 февраля 1945, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, поэт, актёр кино и озвучивания. Народный артист Российской Федерации (1997).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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