Юрий Антонов оценил идею провести аналог Евровидения в России

Певец Юрий Антонов прокомментировал инициативу провести музыкальный конкурс "Интервидение" в России вместо участия в "Евровидении".
В 2025 году в России решили возобновить проведение советского конкурса песни "Интервидение".
Ранее солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков высказался о запуске российского аналога "Евровидения".
Исполнитель хита "Под крышей дома твоего" назвал идею провести в России конкурс, который станет отечественным аналогом "Евровидения", хорошей идеей.
"Главное, кто будет стоять у руля "Интервидения", как все будет происходить… покуда неясно, поэтому трудно говорить о его будущем", — цитирует слова народного артиста России "Вечерняя Москва".
Антонов уверен, что такой международный конкурс может просуществовать длительное время, если руководить проектом станет знающий человек, который хорошо разбирается в современной музыкальной индустрии.
Он отметил, что России не хватает именно такого конкурса.
Ю́рий Миха́йлович Анто́нов (19 февраля 1945, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, поэт, актёр кино и озвучивания. Народный артист Российской Федерации (1997).
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