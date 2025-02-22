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Юрий Антонов оценил идею провести аналог Евровидения в России

1:06
Шоу-бизнес

Певец Юрий Антонов прокомментировал инициативу провести музыкальный конкурс "Интервидение" в России вместо участия в "Евровидении".

Певец Юрий Антонов
Фото: https://vk.com/yuryantonov_official by ВК-аккаунт Юрия Антонова is licensed under public doman
Певец Юрий Антонов

В 2025 году в России решили возобновить проведение советского конкурса песни "Интервидение".

Ранее солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков высказался о запуске российского аналога "Евровидения".

Исполнитель хита "Под крышей дома твоего" назвал идею провести в России конкурс, который станет отечественным аналогом "Евровидения", хорошей идеей.

"Главное, кто будет стоять у руля "Интервидения", как все будет происходить… покуда неясно, поэтому трудно говорить о его будущем", — цитирует слова народного артиста России "Вечерняя Москва".

Антонов уверен, что такой международный конкурс может просуществовать длительное время, если руководить проектом станет знающий человек, который хорошо разбирается в современной музыкальной индустрии.

Он отметил, что России не хватает именно такого конкурса.

Уточнения

Ю́рий Миха́йлович Анто́нов (19 февраля 1945, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, поэт, актёр кино и озвучивания. Народный артист Российской Федерации (1997).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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