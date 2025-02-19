Пранкер Вован рассказал, как живет Лёва Би-2* после отъезда из РФ: видны изменения в психике

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Пранкер Вован, известный также как Владимир Кузнецов, в беседе с РЕН ТВ поделился своими мыслями о том, как складывается жизнь музыканта Лёвы Би-2* (признан в РФ иноагентом), после его отъезда за границу.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ би-2

Недавно Вован и его коллега Лексус разыграли артиста, позвонив ему и представившись уехавшим журналистом-иноагентом. В ходе разговора Бортник рассказал, что употребляет алкоголь и антидепрессанты.

"По его внешнему виду и общению видно, что его жизнь не складывается благополучно. Явно заметны не самые приятные изменения в психике этого человека, которые можно заметить невооруженным глазом", — отметил Вован.

Пранкер также обратил внимание на то, что не всегда теплые страны благотворно влияют на психическое здоровье.

Во время разговора с пранкерами Бортник признался, что регулярно оказывает финансовую поддержку украинским властям. Он заявил, что если бы у него было больше денег, он бы купил партию снарядов РСЗО HIMARS для ВСУ.

Ранее Елена Ксенофонтова рассказала, как она ухаживает за собой.

Уточнения

Лёва Би-2 (настоящее имя — Егор Михайлович Бо́ртник (бел. Ягор Міхайлавіч Бортнік), также Игорь Бо́ртник; род. 2 сентября 1972, Минск) — рок-музыкант, поэт, вокалист и гитарист.



Влади́мир Алекса́ндрович Кузнецо́в, он же Vovan222, род. 21 августа 1984, Краснодарский край) — российский пранкер.





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