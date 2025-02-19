Елена Ксенофонтова обратилась к врачам для изменения образа жизни

Актриса и звезда сериала "Кухня" Елена Ксенофонтова рассказала о том, как следит за своим питанием и каждое утро принимает контрастный душ. Она поделилась своими секретами ухода за собой, которые применяет после 50 лет.

Фото: youtube.com by канал Agata Muceniece, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Елена Ксенофонтова

В интервью для издания "Леди.Mail.ru" Елена поделилась, что не ест определённые продукты. К концу этого года она планирует отказаться от рыбы.

"Утром, ещё не вставая с кровати, я делаю комплекс упражнений, а затем продолжаю на коврике: растяжка, йога. После этого — контрастный душ", — поделилась актриса.

Ксенофонтова не скрывает, что регулярно посещает косметологов и занимается фейсфитнесом. Она также рекомендует пить много воды и гулять на свежем воздухе. Актриса отметила, что смогла наладить режим сна, который поддерживает её женское здоровье и красоту.

По её словам, ей пришлось обратиться к врачам, которые и посоветовали изменить образ жизни. Елена с ужасом думает о необходимости пластических операций, поэтому она приняла решение худеть естественным путём.

Ранее Агата Муцениеце показала, как общаются её дочь Мия и Пётр Дранга.

Уточнения

Еле́на Ю́рьевна Ксенофо́нтова (род. 17 декабря 1972, Хромтау, Актюбинская область, Казахская ССР, СССР) — российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России (2006).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.