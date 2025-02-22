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Дмитрий Маликов ответил на нападки из-за выпуска новой песни

0:56
Шоу-бизнес

Певец Дмитрий Маликов отреагировал на критику его новой песни, вдохновлённой хитом "Сигма бой".

Певец Дмитрий Маликов
Фото: https://vk.com/malikovdmitry_official by Вк-аккаунт Дмитрия Маликова is licensed under public doman
Певец Дмитрий Маликов

Дмитрий Маликов ответил нападки, вызванные премьерой его новой песни, которая была написана под влиянием хита российских школьниц "Сигма бой".

Народный артист России заверил, что не переходит границы дозволенного.

Он отметил, что к молодёжи идёт не за хайпом, а за развитием. По словам певца, он старается проложить мостик между старшим и подрастающим поколениями.

"Это тоже работа, и я этим занимаюсь в разных проектах уже не первый год. Я всегда любил новое. Очень не хочу стагнации. Я не боюсь изменений", — выразил свою позицию исполнитель хита "С чистого листа".

Ранее Дмитрий Маликов показал супругу Елену и дочь Стефанию в честь семейного праздника.

Уточнения

Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижер, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист Российской Федерации (2010).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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