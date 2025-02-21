Юлия Чичерина жёстко высказалась о Лёве* из Би-2

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Юлия Чичерина когда-то записывала песни и выступала с группой "Би-2", однако эти времена прошли. Теперь у неё и у одного из музыкантов "Би-2" Лёвы* (внесён Минюстом в список иноагентов) взаимная неприязнь. Лёва* не раз нелестно высказывался о певице, и теперь она высказалась о нём подобным образом на фоне его беседы с пранкерами Вованом и Лексусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Юлия Чичерина

"Сейчас у него не лучшие времена: живёт в обличье предателя с постоянным чувством упущенной выгоды, на чужбине, под колкими шутками весёлых пранкеров Лексуса и Вована. Ему можно только посочувствовать", — заявила Чичерина в беседе с NEWS.ru.

Также она добавила, что годы сделали её более жёсткой, поэтому ей совершенно безразлично, что Лёва* говорит о ней.

Уточнения

Ю́лия Дми́триевна Чиче́рина (род. 7 августа 1978, Свердловск) — российская рок-певица, музыкант, актриса, автор и исполнитель своих песен. Заслуженная артистка Российской Федерации (2022).



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