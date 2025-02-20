Путин несколько минут поговорил с сыном Ксении Собчак Платоном

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Ксения Собчак рассказала, о чём Владимир Путин говорил с её семилетним сыном Платоном.

Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak by Инстаграм Ксении Собчак is licensed under public doman Журналистка Ксения Собчак

Ксения Собчак поведала, что президент России Владимир Путин пообщался с её сыном, первоклассником Платоном от актёра Максима Виторгана.

Встретились глава РФ и мальчик на церемонии возложения цветов к памятнику первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Ребёнок не спешил выкладывать матери детали разговора с Путиным.

"Владимир Владимирович несколько минут о чем-то говорил с Платоном. Спрашиваю: "О чем?" Говорит: "Это между нами, но в целом говорили про учёбу", — рассказала журналистка.

Ранее Ксения Собчак высказалась об отце в годовщину его смерти.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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