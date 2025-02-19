Бывшая жена Моргенштерна* раскрыла причины госпитализации

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Дилара Зинатуллина, бывшая жена рэпера Моргенштерна* (признан в РФ иноагентом), сообщила о госпитализации из-за проблем со здоровьем.

Фото: youtube.com by канал Fashion People, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дилара Зинатуллина

Позже она вышла на связь и рассказала поклонникам, что уже находится дома и чувствует себя хорошо. По её словам, у неё случилось обострение гастрита, и она планирует пройти обследование.

Зинатуллина объяснила, что капельницу ей поставили из-за обезвоживания и истощения, так как последние несколько дней она не могла есть из-за постоянной тошноты.

"Глобально ничего страшного не произошло. Буду лечить желудок и следить за питанием, всё будет хорошо", — сказала блогерша.

Она пообещала более внимательно относиться к своему здоровью и поблагодарила поклонников за поддержку.

В начале года Дилара подтвердила, что рассталась с бывшим возлюбленным Славой Бустером.

Ранее Нюша призналась, что мечтает сняться в кино.

Уточнения

Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный мононимно как Моргенште́рн (англ. Morgenshtern) — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.





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