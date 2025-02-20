Собчак удивили военные плакаты на улице Питера, сделанные нейросетью

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак предположила, что плакаты ко Дню защитника отечества в Санкт-Петербурге сгенерировала нейросеть.

Фото: https://t.me/s/ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman Журналистка Ксения Собчак

Собчак опубликовала в своём Telegram-канале снимки военных плакатов с отечественными солдатами разных временных периодов.

"Они исторически недостоверны и, вероятно, сделаны нейросетью" — написала Ксения в личном микроблоге.

Подозрения по поводу вмешательства ИИ были вызваны тем, что солдаты Первой мировой войны имеют кокарды и петлицы, подобных которым в те времена не было.

Доктор исторических наук и эксперт по истории военного костюма Алексей Аранович назвал наряды и вооружение солдат "фентези".

"Что касается формы, это просто звёздные войны и большой плевок в историческую память. Я считаю заклеить весь город такими плакатами это диверсия на фоне войны", — выразил своё мнение эксперт.

Собчак задалась вопросом, сколько денег было потрачено на создание подобных плакатов.

Уточнения

День защитника Отечества — праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в Белоруссии, Кыргызстане, России, Таджикистане, а также частично признанных Абхазии, Южной Осетии и непризнанной ПМР (Приднестровской Молдавской Республике).



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