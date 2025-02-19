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Продюсер Андрей Разин проклял Лолиту Милявскую: самый большой провокатор

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что конфликт между ним и певицей Лолитой Милявской начался по инициативе последней, но он никогда не откажется от своего проклятья в её адрес.

Лолита Милявская
Фото: youtube.com by канал GAZ LIVE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лолита Милявская

В интервью для mk.ru он напомнил, что в эфире одного из федеральных каналов исполнительница позволила себе некорректные высказывания в его адрес, а также использовала ненормативную лексику.

"Я давно проклял Лолиту и никогда не откажусь от своего проклятья. <…> Все её мужья пережили настоящий шок от её поведения, связанного с избиениями, угрозами и обращением к бандитам. Лолита — самый большой провокатор на нашей эстраде", — сказал продюсер.

Он также отметил, что концерты исполнительницы массово отменяются из-за её участия в "голой" вечеринке. При этом Разин, ссылаясь на "авторитетный американский источник", указал на то, что оплата за мероприятие поступила из-за рубежа.

Ранее стало известно, что американского актёра готовят к операции в Москве.

Уточнения

Андре́й Алекса́ндрович Ра́зин (род. 15 сентября 1963, Ставрополь) — российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, генеральный директор студии «Ласковый май».

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и Украинская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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