Американский актёр готовится к операции в Москве после падения

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Известный американский актёр Дэниел Барнс, известный также как "америкашка Дэни", был госпитализирован в Москве. По информации mk.ru, артисту предстоит операция в связи с полученной травмой.

Фото: youtube.com by канал ШАСТУН, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дэниел Барнс

Утром 19 февраля Барнс поскользнулся на льду на Ленинградском проспекте в российской столице и сломал ногу. Дождаться медицинской помощи ему помогли случайные прохожие, которые посадили его в свою машину до приезда бригады. Один из свидетелей отметил, что актёр выглядел очень истощённым.

Дэниэл Барнс живёт в России с 2012 года, он окончил ГИТИС. Его кинодебют состоялся в проекте "Деффчонки". Играл также в таких картинах, как "Притяжение", "Отель Элеон" и других. Выступает на сцене Театра имени Ермоловой

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Уточнения

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