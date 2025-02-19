Американский актёр готовится к операции в Москве после падения

Известный американский актёр Дэниел Барнс, известный также как "америкашка Дэни", был госпитализирован в Москве. По информации mk.ru, артисту предстоит операция в связи с полученной травмой.
Утром 19 февраля Барнс поскользнулся на льду на Ленинградском проспекте в российской столице и сломал ногу. Дождаться медицинской помощи ему помогли случайные прохожие, которые посадили его в свою машину до приезда бригады. Один из свидетелей отметил, что актёр выглядел очень истощённым.
Дэниэл Барнс живёт в России с 2012 года, он окончил ГИТИС. Его кинодебют состоялся в проекте "Деффчонки". Играл также в таких картинах, как "Притяжение", "Отель Элеон" и других. Выступает на сцене Театра имени Ермоловой
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