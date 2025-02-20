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Канделаки высказалась об успехах российских актёров в Голливуде в стиле Брата-2

1:02
Шоу-бизнес

Телеведущая Тина Канделаки порадовала любителей кино пацанской цитатой, комментируя успехи российских актёров за рубежом.

Актёры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн
Фото: https://t.me/s/tikandelaki by Телеграм-канал Тины Канделаки is licensed under public doman
Актёры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн

Тина Канделаки разместила в своём Telegram-канале фото, на котором актёры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн запечатлены на фоне ковра.

Она отметила, что так могла пройти вечеринка ежемесячного мужского журнала GQ.

"Вот скажи мне, американец, в чём сила кино? Разве в деньгах? Вот и в Голливуде говорят, что в деньгах. У них много денег, и чего?" — написала звезда ТВ под кадром.

Тина объяснила иностранцам, используя стиль повествования из фильма "Брат-2", что сила заключается в правде.

"Вот ты обманул зрителей, денег нажил, и чего — кино сильнее стало? Нет, не стало, потому что правды за ним нету!" — выразила своё мнение директор ТНТ.

Ранее Ксения Собчак порадовалась за успехи Юрия Борисова за рубежом.

Уточнения

Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (груз. თინათინ (თინა) გივის ასული კანდელაკი; род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, пропагандистка, общественный деятель. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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