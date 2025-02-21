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Иосиф Пригожин объяснил, почему он против участия Билана и Гагариной на Интервидении

1:01
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин высказался о возможном участии Димы Билана и Полины Гагариной на конкурсе "Интервидение", который состоится осенью в Москве. Продюсер считает, что подобные конкурсы больше подходят для начинающих исполнителей, ещё не достигших такого масштаба, как Билан и Гагарина.

Иосиф Пригожин
Фото: commons.wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иосиф Пригожин

"Что касается участия Полины Гагариной, Димы Билана, мне кажется, что артисты такого уровня принимать участие в конкурсе уже не должны, они уже давно большие звёзды. Такого калибра артисты, как Полина Гагарина, Дима Билан, Валерия, могут быть академиками, членами жюри, гостями, но не участниками", — сказал Пригожин в интервью изданию "Звездач".

Также он выразил уверенность в том, что конкурс пройдёт самым лучшим образом и что Россия умеет организовывать такие мероприятия. Пригожин привёл в пример годы, когда в России проходили Олимпийские игры и Чемпионат мира по футболу.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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