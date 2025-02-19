Филипп Киркоров вернул детей в иностранную школу

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров снова отправил дочку Аллу-Викторию и сына Мартина на учёбу в Дубай.

Фото: https://vk.com/allaviktoriya_kirkorova by ВК-аккаунт Аллы-Виктории Киркоровой is licensed under public doman Певец Филипп Киркоров

13-летняя наследница короля российской эстрады Алла-Виктория в социальных сетях призналась, что они с братом Мартином снова отправляются учиться в иностранную школу, расположенную в Дубае.

Алла-Виктория разместила снимок из аэропорта и объяснила, что улетает за рубеж.

"Навалила слишком много кринжа, улетаю отсюда", — объяснила девочка.

Дочь Киркорова позже показала архивные снимки из дубайской школы.

"Я в эти игры уже играла", — подписала под фото Алла-Виктория.

Ранее Филипп Киркоров забрал детей из элитной дубайской школы со стоимостью обучения 6,5 млн рублей в год.

Певец рассказывал, что наследников травили в школе из-за его популярности и патриотической позиции наследников.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов.



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