Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите идеальные блины без переворачивания? Попробуйте этот рецепт
Энергетики могли стать причиной трагической смерти двух российских футболистов
Неожиданная правда о белке: чем заменить мясо без вреда для здоровья
Скажите прощай влажности! Уникальное растение поможет сохранить ваш дом сухим
Как сэкономить на штрафах за ПДД и не чувствовать себя нарушителем? Разбираемся в новом постановлении
Хотите паять в удовольствие? Присмотритесь к новой портативной станции iFixit
Простые продукты, 5 минут времени — и на столе шоколадное чудо
Когда экран подстраивается под тебя, а не наоборот — геймеры, это прорыв
Секреты Гималаев: редкий вид рыбы вновь найден после восьмидесяти лет исчезновения

Филипп Киркоров вернул детей в иностранную школу

0:58
Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров снова отправил дочку Аллу-Викторию и сына Мартина на учёбу в Дубай.

Певец Филипп Киркоров
Фото: https://vk.com/allaviktoriya_kirkorova by ВК-аккаунт Аллы-Виктории Киркоровой is licensed under public doman
Певец Филипп Киркоров

13-летняя наследница короля российской эстрады Алла-Виктория в социальных сетях призналась, что они с братом Мартином снова отправляются учиться в иностранную школу, расположенную в Дубае.

Алла-Виктория разместила снимок из аэропорта и объяснила, что улетает за рубеж.

"Навалила слишком много кринжа, улетаю отсюда", — объяснила девочка.

Дочь Киркорова позже показала архивные снимки из дубайской школы.

"Я в эти игры уже играла", — подписала под фото Алла-Виктория.

Ранее Филипп Киркоров забрал детей из элитной дубайской школы со стоимостью обучения 6,5 млн рублей в год.

Певец рассказывал, что наследников травили в школе из-за его популярности и патриотической позиции наследников.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Здоровье
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут Аудио 
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Садоводство, цветоводство
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству Аудио 
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Авто
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ Аудио 
Популярное
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.

Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Тактический боеприпас Солист. Что известно о новом российском вооружении Дмитрий Плотников Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Последние материалы
Хотите идеальные блины без переворачивания? Попробуйте этот рецепт
Энергетики могли стать причиной трагической смерти двух российских футболистов
Неожиданная правда о белке: чем заменить мясо без вреда для здоровья
Скажите прощай влажности! Уникальное растение поможет сохранить ваш дом сухим
Как сэкономить на штрафах за ПДД и не чувствовать себя нарушителем? Разбираемся в новом постановлении
Хотите паять в удовольствие? Присмотритесь к новой портативной станции iFixit
Простые продукты, 5 минут времени — и на столе шоколадное чудо
Когда экран подстраивается под тебя, а не наоборот — геймеры, это прорыв
Секреты Гималаев: редкий вид рыбы вновь найден после восьмидесяти лет исчезновения
Филипп Киркоров вернул детей в иностранную школу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.