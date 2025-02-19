Ольга Серябкина объяснила, почему покинула группу Серебро

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Певица Ольга Серябкина рассказала о причинах ухода из группы продюсера Максима Фадеева "Серебро".

Фото: https://vk.com/seryabkina by Инстаграм Ольги Серябкиной is licensed under public doman Певица Ольга Серябкина

Серябкина рассказала, что заставило её покинуть музыкальную группу "Серебро" во главе с Максимом Фадеевым.

Она объяснила, что проработала в коллективе более 13 лет, однако приняла решение о сольной карьере. Она отметила, что уход был исключительно её инициативой.

"Это было не потому, что меня условно Макс выгнал. Конечно, тяжело мы расставались, это не может быть иначе", — поведала Ольга в шоу Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка".

Звезда признала, что в своей сольной работе ей приходилось непросто, так как она училась быть музыкантом заново.

Ранее Максим Фадеев назвал имя певицы, о сотрудничестве с которой сожалеет.

Уточнения

Ольга Юрьевна Серябкина (род. 12 апреля 1985, Москва), также была известна под сценическим псевдонимом Molly, — российская певица, автор песен, поэтесса, актриса и телеведущая. Являлась единственной бессменной солисткой группы SEREBRO с 2006 по 2019 годы.



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