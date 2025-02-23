В Сети обсуждают внешность 31-летнего сына Арнольда Шварценеггера

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Новым крашем интернет-публика объявила 31-летнего сына актёра Арнольда Шварценеггера.

Фото: https://vk.com/patrickschwarzenegger by ВК-аккаунт Патрика Шварцнеггера is licensed under public doman Актёр Патрик Шварцнеггер

Сын Арнольда Шварцнеггера выиграл в генетическую лотерею. В Сети любуются кадрами наследника "Терминатора".

31-летний Патрик Шварценеггер похож внешне на отца. Фото сына железного Арни уже заполонили Интернет. Патрик — американский актёр, фотомодель и бизнесмен.

У Арнольда Шварценеггера пятеро детей: Кэтрин, Патрик, Кристина, Кристофер и Джозеф.

Четверо детей актёру родила его супруга, журналистка Мария Шрайвер, племянница бывшего президента США Джона Кеннеди.

Пятый ребёнок артиста — внебрачный. Незаконнорождённый сын появился на свет от бывшей горничной Арнольда Милдред Баена, которая провела в их доме около 20 лет.

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.



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