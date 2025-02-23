В Сети обсуждают внешность 31-летнего сына Арнольда Шварценеггера

Новым крашем интернет-публика объявила 31-летнего сына актёра Арнольда Шварценеггера.
Сын Арнольда Шварцнеггера выиграл в генетическую лотерею. В Сети любуются кадрами наследника "Терминатора".
31-летний Патрик Шварценеггер похож внешне на отца. Фото сына железного Арни уже заполонили Интернет. Патрик — американский актёр, фотомодель и бизнесмен.
У Арнольда Шварценеггера пятеро детей: Кэтрин, Патрик, Кристина, Кристофер и Джозеф.
Четверо детей актёру родила его супруга, журналистка Мария Шрайвер, племянница бывшего президента США Джона Кеннеди.
Пятый ребёнок артиста — внебрачный. Незаконнорождённый сын появился на свет от бывшей горничной Арнольда Милдред Баена, которая провела в их доме около 20 лет.
Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.
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