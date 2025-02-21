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Лёва* из группы Би-2 раскрыл пранкерам детали своей помощи Украине

1:07
Шоу-бизнес

Знаменитые пранкеры Вован и Лексус время от времени под чужими именами беседуют со знаменитыми личностями. Они настолько вживаются в свои роли и входят в доверие собеседников, что им безоговорочно верят. На этот раз они позвонили Лёве* (внесён Минюстом в список иноагентов) из группы "Би-2". Об этом сообщает EADaily.

Украинский флаг
Фото: flickr.com by rajatonvimma /// VJ Group Random Doctors, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Украинский флаг

Один из пранкеров представился журналистом-иноагентом, который уехал за границу, и стал выведывать у Лёвы* подробности его отношений с Украиной. Лёва* рассказал, что финансово помогает этой стране. С начала СВО сумма всей его помощи достигла 100 тысяч евро.

"Я купил две скорых помощи, один автобус большой, такой он, как гармошка. Практически каждый месяц я плачу 5 тысяч евро. У нас есть фонд, с которым я работаю. Это между нами, потому что я не хочу такими вещами как бы хвастаться", — поделился Лёва*.

Также он сказал, что с радостью купил бы партию HIMARS, если бы у него было больше средств.

Уточнения

Лёва Би-2 (настоящее имя — Егор Михайлович Бо́ртник (бел. Ягор Міхайлавіч Бортнік), также Игорь Бо́ртник; род. 2 сентября 1972, Минск) — рок-музыкант, поэт, вокалист и гитарист. Один из двух основателей и лидеров группы «Би-2».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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