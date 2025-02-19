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Звезда телестройки Пинчук эмоционально объявила о разводе с мужем

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук в личном блоге сообщила, что разводится с супругом Араем Чобаняном. Причиной развода стали всплывшие факты постоянных измен со стороны мужчины.

Ирина Пинчук с мужем
Фото: instagram.com by личный аккаунт Ирины Пинчук в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ирина Пинчук с мужем

По словам Ирины, хакеры взломали аккаунт Арая и предоставили ей доказательства его неверности. Пинчук продемонстрировала аудитории скриншоты переписок Чобаняна с различными девушками, в том числе с ее подругами.

"Сейчас 1:40 ночи, а я не могу уложить ребенка спать, потому что мама трясется, как осиновый лист", — обратилась она к своим подписчикам.

Особенно сильно Ирину задел тот факт, что мужчина изменял ей даже тогда, когда она находилась в больнице, борясь за жизнь их общего ребенка. В тот период, по ее словам, она жила только на таблетках и капельницах.

Ирина и Арай воспитывают двоих сыновей — трехлетнего Давида и годовалого Алана.

Ранее Роберт Паттинсон также высказывался об отцовстве.

Уточнения

«Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Ю» с 19 апреля 2021 года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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