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Алсу начала принимать дорогие подарки даже от не интересных ей мужчин и заявила, что это их проблемы

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Шоу-бизнес

Первое время после развода Алсу погрузилась исключительно в работу и творчество. Она начала ездить на гастроли, записывать новые песни и говорила, что у неё нет времени на личную жизнь, однако теперь всё начало меняться. Певица рассказала об этих переменах в ШБ-Шоу.

Серьги
Фото: commons.wikimedia.org by Manederequesens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Серьги

Алсу призналась, что у неё есть поклонники, которые пытаются покорить её сердце. Если она не заинтересована в том или ином мужчине, она сразу честно говорит ему об этом, однако даже некоторые отвергнутые кавалеры продолжают дарить ей дорогие подарки, и Алсу не возражает.

"Пусть дарят. Я, конечно, в самом начале мужчине сразу говорю, вариант или не вариант, но если его это не останавливает и он всё равно хочет сделать подарок, это его проблемы", — заявила Алсу.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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