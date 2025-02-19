Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Польше захотели купить Гавайи и начали сбор средств
Эффективная борьба с медведкой: натуральные способы и советы экспертов
Этот молочный продукт содержит рекордное количество белка
Вода капает, деньги утекают: чиним кран быстрее, чем вы найдете номер сантехника
Овощи, которые дети съедят без уговоров — этот рецепт превращает их в любимое блюдо
Секрет счастливых стеклоочистителей: почему они ненавидят, когда их поднимают
Сергей Лазарев застрял в лифте с другими жильцами дома: реакция артиста
Собчак высказалась об отце в годовщину его смерти: что написала журналистка
Невероятные результаты: сжигаем жир и качаем ноги на велотренажере

Сын Тимура Родригеза выступил на сцене за границей с песней на английском языке

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сын известного шоумена Тимура Родригеза, 12-летний Даниэль, выступил на мероприятии в Испании, исполнив песню на английском языке. Кадры опубликовала бывшая жена артиста Анна Девочкина.

Тимур Родригез
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тимур Родригез

Известно, что Даниэль занимается в творческой студии в Марбелье. Со сцены он признался, что очень волновался, но всё же смог получить удовольствие от своего выступления.

Анна Девочкина назвала происходящее "зарисовкой личной радости".

У Тимура Родригеза и его бывшей супруги двое сыновей: 15-летний Мигель и 12-летний Даниэль. В 2022 году Анна вместе с детьми покинула Россию.

Сейчас Тимур Родригез строит отношения с актрисой Катей Кабак, которая также недавно рассталась со своим мужем. У Кати есть дочь Кристина.

Ранее Нюша рассказала, как провела День святого Валентина.

Уточнения

Тиму́р Родри́гез (настоящее имя — Тиму́р Миха́йлович Кери́мов; род. 14 октября 1979, Пенза, СССР) — российский актёр, певец, теле- и радиоведущий, шоумен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
Наука и техника
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира Аудио 
Можно годами ждать хороший урожай вишни, а можно просто сделать правильную обрезку — эффект впечатляет
Садоводство, цветоводство
Можно годами ждать хороший урожай вишни, а можно просто сделать правильную обрезку — эффект впечатляет Аудио 
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Еда и рецепты
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская Киев в шоке: Трамп объявил условия колонизации Украины Юрий Бочаров
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
Последние материалы
В Польше захотели купить Гавайи и начали сбор средств
Эффективная борьба с медведкой: натуральные способы и советы экспертов
Этот молочный продукт содержит рекордное количество белка
Овощи, которые дети съедят без уговоров — этот рецепт превращает их в любимое блюдо
Вода капает, деньги утекают: чиним кран быстрее, чем вы найдете номер сантехника
Секрет счастливых стеклоочистителей: почему они ненавидят, когда их поднимают
Сергей Лазарев застрял в лифте с другими жильцами дома: реакция артиста
Собчак высказалась об отце в годовщину его смерти: что написала журналистка
Сын Тимура Родригеза выступил на сцене за границей с песней на английском языке
Невероятные результаты: сжигаем жир и качаем ноги на велотренажере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.