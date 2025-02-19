Сын Тимура Родригеза выступил на сцене за границей с песней на английском языке

Сын известного шоумена Тимура Родригеза, 12-летний Даниэль, выступил на мероприятии в Испании, исполнив песню на английском языке. Кадры опубликовала бывшая жена артиста Анна Девочкина.
Известно, что Даниэль занимается в творческой студии в Марбелье. Со сцены он признался, что очень волновался, но всё же смог получить удовольствие от своего выступления.
Анна Девочкина назвала происходящее "зарисовкой личной радости".
У Тимура Родригеза и его бывшей супруги двое сыновей: 15-летний Мигель и 12-летний Даниэль. В 2022 году Анна вместе с детьми покинула Россию.
Сейчас Тимур Родригез строит отношения с актрисой Катей Кабак, которая также недавно рассталась со своим мужем. У Кати есть дочь Кристина.
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Тиму́р Родри́гез (настоящее имя — Тиму́р Миха́йлович Кери́мов; род. 14 октября 1979, Пенза, СССР) — российский актёр, певец, теле- и радиоведущий, шоумен.
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