Леди Гага сделала репост видео, на котором Ольга Бузова танцует под её песню

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Не так давно в Сети завирусилась новая песня Леди Гаги Abracadabra. Пользователи Сети стали массово снимать видео с танцами под этот хит. Ольга Бузова в свою очередь станцевала, надеясь, что Леди Гага заметит это видео, и желание звезды "Дома-2" осуществилось.

Фото: flickr.com by Chairman of the Joint Chiefs of Staff, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Леди Гага

Леди Гага действительно заметила видео Бузовой и даже сделала репост на свою страницу. В общем-то, это было неудивительно, ведь Ольга просила своих подписчиков отмечать на видео зарубежную звезду, и таким образом этих отметок стало очень много.

Бузова эффектно станцевала, смогла повторить все сложные движения, но это стоило ей повреждённой шеи.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



Сте́фани Джоа́нн Анджели́на Джермано́тта (англ. Stefani Joanne Angelina Germanotta); род. 28 марта 1986, Нью-Йорк, США), известная под сценическим псевдонимом Ле́ди Га́га (англ. Lady Gaga) — американская певица, автор песен, продюсер, филантроп и актриса.



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