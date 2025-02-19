Нюша раскрыла, как отметила первый после развода День святого Валентина

Певица Нюша рассказала, как провела День всех влюблённых в этом году. В интервью RU. TV она поделилась, что праздник прошёл замечательно.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нюша

Вместе с исполнителем Andro Нюша представила публике композицию "Хрусталь". Певица считает прекрасным, что есть повод отметить "день любви".

"Просто замечательно, что в этот день можно написать близким о том, как сильно ты их любишь. Поздравить их с праздником и вспомнить, как чудесно, что есть такое замечательное чувство", — поделилась она.

Артистка в этом году никому не отправляла валентинки, так как считает, что этот праздник больше связан со школьным периодом и подростковыми годами. По её словам, она не сохранила открытки, которые ей присылали во время учёбы.

В прошлом году певица Нюша развелась с супругом, бизнесменом Игорем Сивовым после семи лет брака. У них остались двое общих детей.

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Уточнения

Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известна мононимно как Нюша — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания, телеведущая, экоактивист.



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