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Мать Миланы Стар раскрыла, поздравил ли Виталий Гогунский дочь с 15-летием

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юная звезда соцсетей Милана Стар 17 февраля с размахом отметила в Москве 15-летие и получила в подарок от матери квартиру в столице. Однако поздравлений от знаменитого отца — актёра Виталия Гогунского — так и не дождалась.

Виталий Гогунский
Фото: youtube.com by канал MUZLOFT, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виталий Гогунский

Мать девушки Ирина Маирко в разговоре со StarHit отметила, что артист не принимал участия в организации праздника и не общался с именинницей.

"Личного поздравления от папы Милана так и не дождалась. К счастью, её окружают любящие люди, и они нивелировали её разочарование и ожидание своими поздравлениями", — призналась родительница.

Ирина также отметила, что купила жильё для девочки на перспективу — ведь когда она станет постарше, то наверняка захочет жить отдельно от матери.

Также женщина прокомментировала хейт в адрес дочери и подчеркнула, что им с Миланой удалось выстроить комфортные семейные и рабочие отношения, чтобы иметь возможность радовать друг друга.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о подготовке к свадьбе дочери.

Уточнения

Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (укр. Віталій Євгенович Гогунський; род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий украинского происхождения. 

Milana Star или просто Мила́на (настоящее имя — Мила́на Вита́льевна Маирко, род. 17 февраля 2010, Москва) — российская певица и видеоблогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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