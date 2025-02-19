Мать Миланы Стар раскрыла, поздравил ли Виталий Гогунский дочь с 15-летием

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Юная звезда соцсетей Милана Стар 17 февраля с размахом отметила в Москве 15-летие и получила в подарок от матери квартиру в столице. Однако поздравлений от знаменитого отца — актёра Виталия Гогунского — так и не дождалась.

Фото: youtube.com by канал MUZLOFT, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виталий Гогунский

Мать девушки Ирина Маирко в разговоре со StarHit отметила, что артист не принимал участия в организации праздника и не общался с именинницей.

"Личного поздравления от папы Милана так и не дождалась. К счастью, её окружают любящие люди, и они нивелировали её разочарование и ожидание своими поздравлениями", — призналась родительница.

Ирина также отметила, что купила жильё для девочки на перспективу — ведь когда она станет постарше, то наверняка захочет жить отдельно от матери.

Также женщина прокомментировала хейт в адрес дочери и подчеркнула, что им с Миланой удалось выстроить комфортные семейные и рабочие отношения, чтобы иметь возможность радовать друг друга.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о подготовке к свадьбе дочери.

Уточнения

Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (укр. Віталій Євгенович Гогунський; род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий украинского происхождения.



Milana Star или просто Мила́на (настоящее имя — Мила́на Вита́льевна Маирко, род. 17 февраля 2010, Москва) — российская певица и видеоблогер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.