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Волочкова рассказала, будут ли на свадьбе её дочери знаменитости

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с "Общественной службой новостей", что на свадьбе её дочери Ариадны не будет журналистов и знаменитостей.

Анастасия Волочкова
Фото: youtube.com by канал Мариам Тилляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Волочкова

В своём комментарии она отметила, что её дочь не любит прессу, а сама она не хочет омрачать праздник, приглашая кого-то из мира шоу-бизнеса.

Волочкова также рассказала о некоторых деталях предстоящего торжества, которое состоится в апреле в Санкт-Петербурге в особняке Мясникова. Наряд для Ариадны создаётся портнихой и мастерицей, которая ранее работала над самыми известными балетными нарядами самой Анастасии. А для самой балерины образ создаёт дизайнер Джамал Махмудов.

По словам Анастасии, они планируют потратить на свадьбу не менее 10 миллионов рублей. Однако на празднике будет не более 30 гостей.

Анастасия Волочкова родила дочь Ариадну в браке с Игорем Вдовиным.

Ранее Алсу вызвала насмешки за попытку запретить бывшему мужу выезд из страны.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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