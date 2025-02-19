Юрий Лоза высказался о защите морских животных в России

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, почему необходимо спасать китов, дельфинов, морских котиков и тюленей.

Фото: Wikimedia Commons by Jkrauska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ горбач, горбатый кит

Юрий Лоза высказался в День защиты морских млекопитающих. Праздник в РФ отмечается уже 23 года.

Автор и исполнитель хита "Плот" напомнил, что многие морские животные находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу.

Лоза констатировал, что морских млекопитающих становится всё меньше из-за их истребления и экологических катастроф.

"Китов убывает на полторы тысячи в год, а дельфинов никто особо и не считает. Один только недавний разлив мазута в Чёрном море унёс жизни десятков, а то и сотен этих замечательных животных", — написал артист в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что экологи, отельеры и чиновники спорят об отправке детей в Анапу летом-2025.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».



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