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Юрий Лоза высказался о защите морских животных в России

1:00
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, почему необходимо спасать китов, дельфинов, морских котиков и тюленей.

горбач, горбатый кит
Фото: Wikimedia Commons by Jkrauska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
горбач, горбатый кит

Юрий Лоза высказался в День защиты морских млекопитающих. Праздник в РФ отмечается уже 23 года.

Автор и исполнитель хита "Плот" напомнил, что многие морские животные находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу.

Лоза констатировал, что морских млекопитающих становится всё меньше из-за их истребления и экологических катастроф.

"Китов убывает на полторы тысячи в год, а дельфинов никто особо и не считает. Один только недавний разлив мазута в Чёрном море унёс жизни десятков, а то и сотен этих замечательных животных", — написал артист в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что экологи, отельеры и чиновники спорят об отправке детей в Анапу летом-2025.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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