Юрий Лоза высказался о защите морских животных в России

Певец Юрий Лоза объяснил, почему необходимо спасать китов, дельфинов, морских котиков и тюленей.
Юрий Лоза высказался в День защиты морских млекопитающих. Праздник в РФ отмечается уже 23 года.
Автор и исполнитель хита "Плот" напомнил, что многие морские животные находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу.
Лоза констатировал, что морских млекопитающих становится всё меньше из-за их истребления и экологических катастроф.
"Китов убывает на полторы тысячи в год, а дельфинов никто особо и не считает. Один только недавний разлив мазута в Чёрном море унёс жизни десятков, а то и сотен этих замечательных животных", — написал артист в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что экологи, отельеры и чиновники спорят об отправке детей в Анапу летом-2025.
Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».
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