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Кудрявцеву ужаснула новость о том, что Иисуса Христа сыграет женщина

0:27
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева эмоционально отреагировала на новость о том, что на роль Иисуса Христа взяли чернокожую женщину.

Актриса Синтия Эриво
Фото: https://t.me/s/lerakudryavtseva by Телеграм-канал Синтии Эриво is licensed under public doman
Актриса Синтия Эриво

Лера Кудрявцева поделилась новостью о том, что в мюзикле "Иисус Христос — суперзвезда" главную роль отдали актрисе Синтия Эриво. Данную постановку ставит Hollywood Bowl.

Кудрявцевой такой толерантный подход пришёлся не по вкусу.

"Что? Какие-то границы разумного должны быть или они стёрты в ноль", — задалась вопросом звезда ТВ.

Ранее Лера Кудрявцева объяснила причину недопуска хоккеистов РФ для участия в чемпионате мира.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Кудрявцеву ужаснула новость о том, что Иисуса Христа сыграет женщина
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