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Певец Шаман назвал фанатизмом критику в свой адрес

1:00
Шоу-бизнес

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, рассказал, как реагирует на нападки хейтеров.

SHAMAN и Мизулина
Фото: Telegram / Екатерина Мизулина is licensed under Public domain
SHAMAN и Мизулина

Перед концертом в "Сибирь-Арена" певец Шаман объяснил, почему ценит хейтеров.

Исполнитель хита "Я русский" отметил, что критику он воспринимает как показатель неравнодушия к тому, что он делает.

Ранее Александр Медведев, известный как певец Шура, дал пикантный совет Ярославу Дронову.

"Обо мне говорят — и хорошо. Для меня одинаково важны и любовь, и критика. Поэтому я благодарен всем тем, кто говорит хорошие вещи, и тем, кто пишет плохие комментарии", — цитирует слова заслуженного артиста России Сиб.фм.

Шаман отметил, что люди, которые пишут ему негативные комментарии в соцсетях, тратят время и энергию на это.

"Это тоже своего рода фанатизм, просто со знаком минус. А от ненависти до любви — один шаг", — выразил своё мнение певец.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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