Оксана Самойлова подарила сыну Давиду корову по просьбе мальчика

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова исполнила мечту пятилетнего сына Давида и купила ему корову в день рождения наследника.

Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana by Инстаграм Оксаны Самойловой is licensed under public doman Сын Оксаны Самойловой и Джигана

Сын Оксаны Самойловой и рэпера Джигана, которому исполнилось 5 лет, выпросил у матери корову.

Мальчик уверен, что парнокопытному животному найдётся место в их доме также, как нашлось место козе по кличке Мими.

Самойлова уступила просьбам мальчика и показала ему приобретённую Бурёнку, обвязанную красным бантом как подарок.

Малыш сразу поинтересовался, можно ли кататься верхом на животном.

Оксана предупредила мальчика, что корова будет жить в его комнате, и он должен будет убирать за ней "лепёхи".

Давида эта информация смутила, и он заявил, что передумал брать корову домой.

Ранее Мария Погребняк заявила, что подарит сыну на 16-летие пароль от электронной почты.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер.



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