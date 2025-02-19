Оксана Самойлова подарила сыну Давиду корову по просьбе мальчика

Блогер Оксана Самойлова исполнила мечту пятилетнего сына Давида и купила ему корову в день рождения наследника.
Сын Оксаны Самойловой и рэпера Джигана, которому исполнилось 5 лет, выпросил у матери корову.
Мальчик уверен, что парнокопытному животному найдётся место в их доме также, как нашлось место козе по кличке Мими.
Самойлова уступила просьбам мальчика и показала ему приобретённую Бурёнку, обвязанную красным бантом как подарок.
Малыш сразу поинтересовался, можно ли кататься верхом на животном.
Оксана предупредила мальчика, что корова будет жить в его комнате, и он должен будет убирать за ней "лепёхи".
Давида эта информация смутила, и он заявил, что передумал брать корову домой.
Ранее Мария Погребняк заявила, что подарит сыну на 16-летие пароль от электронной почты.
Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер.
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