Якубович пригрозил обрушить скандальное шоу ЧБД с Нурланом Сабуровым

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Телеведущий Леонид Якубович уверен, что способен сокрушить скандальное шоу "ЧБД" во главе с комиком Нурланом Сабуровым.

Фото: https://vk.com/pole_chudes by ВК-аккаунт Леонида Якубовича is licensed under public doman Телеведущий Леонид Якубович

Леонид Якубович объяснил, как обстояло дело с его участием в шоу "Что было дальше?".

Он отметил, что заранее обсудил с Нурланом Сабуровым детали съёмок, но предупредил комика, чтобы тот был осторожнее, не сильно надеясь на профессионализм команды шоу.

"Я бы обрушил эту передачу", — заявил ведущий "Поле чудес", выступая перед студентами МГИМО.

Леонид Аркадьевич уверен, что смог бы сорвать это шоу, заставив комиков раздавать по залу принесённую ему банку с помидорами.

Ранее сообщалось, что мошенники добрались до Леонида Якубовича.

Уточнения

Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002).



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